Goldman nimmt DowDuPont mit 'Buy' wieder auf - Ziel 91 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat DowDupont mit "Buy" und einem Kursziel von 91 US-Dollar in die Bewertung wieder aufgenommen.Der Chemiekonzern wandele sich von einem gewaltigen Konglomerat in eine Gruppe einzelner, stärker fokussierter Unternehmen, schrieb Analyst Robert Koort in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus strategischer Sicht stünden dem Konzern Optionen offen inklusive Ausgliederungen von Geschäftsfeldern./bek/das Datum der Analyse: 03.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.