Goldman nimmt Akzo Nobel mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Der niederländische Chemiekonzern müsse kurzfristig Gegenwind aushalten, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen könnte nach der Abspaltung des Spezialchemie-Geschäfts aber ein attraktiveres Übernahmeziel werden./das/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.