Goldman lässt Telefonica Deutschland auf 'Sell' - Ziel 2,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen.Die europäische Telekombranche sei nach wie vor zum Herauspicken einzelner Aktien gut, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Dynamik der Umsätze und Ergebnisse bleibe der Treiber für die weitere Aktienkursentwicklung. Bei Telefonica Deutschland indes dürften ihm zufolge die sich intensivierenden Ausgaben für den 5G-Standard für viele Jahre die Ausschüttungen belasten. Zudem sei die Bewertung der Aktie bereits mehr als ausgereizt./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 06:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.