Goldman lässt Roche auf 'Conviction Buy List' - Ziel 400 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Roche nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Diagnostiksparte auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen.Analyst Keyur Parekh zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie nun optimistischer für das langfristige Wachstumspotenzial dieses Bereichs der Schweizer. Die Produktion für Covid-19-Tests werde weiter hochgefahren. Dies und das breite Produktportfolio kompensierten den Pandemie-Gegenwind./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 03:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.