Goldman lässt Roche auf 'Conviction Buy List' - Ziel 335 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktie nach den Ergebnissen der Aphinity-Studie mit einem Kursziel von 335 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen.Rechtzeitig zur ASCO-Jahrestagung der US-Onkologen Anfang Juni dürften die Schweizer die vollständigen Daten vorlegen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorgelegten Studie. Bis dahin dürfte sich die Diskussion um das Ausmaß der Vorteile der getesteten Brustkrebstherapie drehen. Roche habe einen 25-prozentigen Vorteil zeigen wollen, erinnerte Paekh./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.