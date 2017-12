Goldman lässt Roche auf 'Conviction Buy List' - Ziel 325 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen.Die aktuellen Daten der Lungenkrebsstudie IMpower 150 ließen viel Spielraum für steigende Markterwartungen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.