Goldman lässt Orange auf 'Conviction Buy List' - Ziel 19,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Orange SA anlässlich des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen.Die neuen mittelfristigen Ziele dürften die Anleger etwas beruhigen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuletzt habe es einige Bedenken hinsichtlich der Investitionskosten gegeben./ag/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.