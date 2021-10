Goldman lässt Novartis auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Novartis mit einem Kursziel von 111 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen.Die verfehlten Endpunkte in einer Lungenkrebsstudie mit Canakinumab seien eine leichte Enttäuschung, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Risiko sei zwar ohnehin groß gewesen, aber die Ergebnisse beendeten nun die Hoffnungen in einer Indikation mit hohem Marktpotenzial. Es gebe nun Fragen hinsichtlich der Strategie der Schweizer beim nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC)./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 08:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.