Goldman lässt BNP Paribas auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BNP Paribas auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Er habe bereits damit gerechnet, dass die französische Bank nach Maßgabe des internationalen Finanzstabilitätsrates (Financial Stability Board/FSB) künftig nur noch einen zusätzlichen Eigenkapitalpuffer von anderthalb statt wie bisher zwei Prozent vorhalten müsse, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Kaufempfehlung beruhe auf der Annahme, dass die Aktie aufwerte, da die bisher als kapitalschwach wahrgenommene Bank nun als Wette auf Dividendenzahlungen gelte./gl/zb Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.