Goldman hebt Ziel für Zurich auf 420 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 400 auf 420 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Seine aktualisierten Gewinnschätzungen (EPS) für den Versicherungskonzern bis zum Jahr 2024 reflektierten Verbesserungen der Schaden/Kosten-Quote sowie die jüngsten Marktbewegungen, schrieb Analyst Edward Gunby in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.