Goldman hebt Ziel für Vestas auf 1590 Kronen - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas vor den am 10. Februar erwarteten Jahreszahlen von 1423 auf 1590 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Windkraftanlagen-Bauers liege sowohl für 2020 als auch für 2021 unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger dürfte auf den Ausblick auf 2021 gerichtet sein. Der Green Deal der Europäischen Union trage zu seiner positiven Sicht auf Vestas bei./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.