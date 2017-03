Goldman hebt Ziel für Unilever NV auf 39 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever NV von 35,50 auf 39,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Angesichts steigender Herstellungskosten und struktureller Herausforderungen dürfte der Konsumgüterkonzern fortan stärker die Kosten in den Fokus rücken, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Donnerstag. Er erhöhte seine Margenprognosen bis 2019, in Anlehnung an die neuen Konzernziele. Seine Gewinnschätzungen je Aktie von 2018 bis 2020 revidierte er ebenfalls nach oben, liegt damit aber immer noch unter den Konsenserwartungen./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.