Goldman hebt Ziel für Unicredit auf 23,50 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Er habe bei italienischen Banken im Allgemeinen seine Ergebnisschätzungen (EPS) der Jahre 2018 und 2019 gekappt, da sich die Nettozinserträge langsamer erholten als erwartet, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich habe er erstmals Schätzungen für 2022 vorgenommen und den Zeithorizont für seine Kursziele weiter in die Zukunft verschoben. Für die Unicredit seien die Überarbeitungen für die Gewinnschätzungen allerdings marginal. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./ck/zb Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.