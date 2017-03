Goldman hebt Ziel für Telefonica auf 9,90 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica nach Zahlen von 9,50 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das Wachstum des spanischen Telekomkonzerns in den europäischen Absatzmärkten sei nur durchschnittlich, während sich die Lage in Lateinamerika verbessert habe, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Mittwoch. In Reaktion auf die jüngsten Währungsschwankungen habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2017 bis 2019 erhöht./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.