Goldman hebt Ziel für Tate & Lyle auf 700 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tate & Lyle nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 660 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der britische Lebensmittelhersteller habe im Kerngeschäft mit Zucker Fortschritte erzielt und beim operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analyst John Ennis in einer Studie vom Montag. Ennis erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2018 bis 2020, bleibt aber mit Blick auf die Profitabilität vorsichtig./la/bgf Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.