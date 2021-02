Goldman hebt Ziel für Shell B auf 1800 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell B nach Zahlen zum vierten Quartal von 1650 auf 1800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das Zahlenwerk des Ölkonzerns sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte allerdings den freien Barmittelfluss trotz eines schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.