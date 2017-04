Goldman hebt Ziel für Schneider Electric - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Quartal von 79 auf 86 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Elektrokonzern habe sein Wachstum beschleunigt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Costa erhöhte ihre Prognosen für das bereinige operative Ergebnis (Ebita) in den Jahren 2017 bis 2019./la/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.