Goldman hebt Ziel für Rio Tinto auf 6830 Pence - 'Neutral'

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Halbjahr von 5920 auf 6830 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch erhöhte der Experte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2021 bis 2023./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 21:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.