Goldman hebt Ziel für Rheinmetall auf 107 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall nach einem Großauftrag der Bundeswehr und aktualisierten Schätzungen des Auto-Teams der US-Investmentbank von 100 auf 107 Euro angehoben.Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Rheinmetall bleibe ein zweigeteiltes Unternehmen, dessen Rüstungssparte weiter wachse, die Autosparte indes 2020 schrumpfen werde, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch habe sich der kurzfristige Ausblick für das Autogeschäft aufgehellt. Unter anderem auch deshalb habe er seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis angehoben./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 17:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.