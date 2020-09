Goldman hebt Ziel für RWE auf 44 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 42,50 auf 44 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Versorger habe sich erhebliche Mittel zur Sicherung künftigen Wachstums verschafft, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch könnten Belastungen, die 2023 und 2024 durch das Auslaufen von Offshore-Kontrakten entstünden, umschifft werden. Der Markt übersehe bislang das Potenzial für Investitionen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 10:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.