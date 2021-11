Goldman hebt Ziel für Pernod Ricard auf 241 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Pernod-Ricard



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard von 211 auf 241 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe trotz der jüngst überdurchschnittlichen Kurssteigerungen weiteres Potenzial für die Aktie des Spirituosenherstellers und liege nun ergebnisseitig für 2022 und 2023 über dem Konsens, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nicolai verwies vor allem auf den robusten US-Ausblick für die Marken Jameson, Altos und Absolut./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 04:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.