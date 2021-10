Goldman hebt Ziel für Pernod Ricard auf 211 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Pernod-Ricard



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 205 auf 211 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Dem Spirituosenhersteller sei ein starker Start in das neue Geschäftsjahr geglückt, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen. Zwar sei das erste Geschäftsquartal weniger bedeutsam und sollte daher nicht hochgerechnet werden. Dennoch kalkuliere er für das Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum von 11,5 Prozent und einem Plus aus eigener Kraft beim Ebit von 13 Prozent./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 21:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.