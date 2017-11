Goldman hebt Ziel für Orange auf 19,20 Euro - 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orange SA nach einer Analyse der Digitalisierung des Telekomsektors von 19,00 auf 19,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen.Zwar rangiere der französische Telekomdienstleister in puncto Digitalisierung nur auf einem mittleren Platz unter den europäischen Wettbewerbern, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Montag. Er komme aber bei den Kosteneisparungen voran und die Bewertung der Aktie sei attraktiv./bek/zb Datum der Analyse: 13.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.