Goldman hebt Ziel für Oracle nach Zahlen auf 56 US-Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 49 auf 56 US-Dollar angehoben und die Aktien des SAP-Rivalen auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Softwarekonzern habe im letzten Viertel des Geschäftsjahres besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres sei in allen Belangen besser als gedacht. "Oracle ist wieder Sattel." Sie Expertin hob ihre Gewinnerwartungen an./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.