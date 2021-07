Goldman hebt Ziel für Novartis - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 106 auf 110 Franken angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen.Die Vorbedingungen für die Berichtsperiode zum zweiten Quartal seien in der Pharmaindustrie unter anderem mit dem Wiederanlaufen der Gesundheitssysteme und dem abflauenden Gegenwind von der Währungsseite deutlich besser als zum Jahresauftakt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit seinen Schätzungen für Novartis liegt der Experte über den Markterwartungen. Beim Quartalsbericht sollten die wichtigsten Produkte wie Cosentyx (Psoriasis) und das Herzmittel Entresto im Fokus stehen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 06:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.