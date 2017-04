Goldman hebt Ziel für Nordex auf 14 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex nach Geschäftszahlen für 2016 von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Manuel Losa erhöhte in einer Studie vom Mittwoch seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) in den Jahren 2017 bis 2020 um durchschnittlich 1 Prozent. Die unerwartet hohen Abschreibungen des Windkraftanlagenherstellers hätten keinen direkten Einfluss auf die Zahlungsströme./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.