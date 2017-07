Goldman hebt Ziel für Nokia auf 6,40 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia vor den Ergebnissen des zweiten Quartals von 6,10 auf 6,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Alexander Duval hob seine Erwartungen nach den jüngsten Patentabkommen mit Apple und Xiaomi an. Der Markt für drahtlose Kommunikation bleibe zwar schwierig, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Es dürfte aber zu einer gewissen Stabilisierung kommen./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.