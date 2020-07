Goldman hebt Ziel für Netflix auf 670 Dollar - 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 540 auf 670 US-Dollar angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen.Die Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr des Streaming-Anbieters seien zu niedrig, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal dürften per Saldo nicht weniger als 12,5 Millionen neue Nutzer hinzugekommen sein. Die Zahl der heruntergeladenen Apps habe in diesem Zeitraum ein Rekordhoch erreicht./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 12:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.