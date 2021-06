Goldman hebt Ziel für Nestle auf 123 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle vor den am 29. Juli anstehenden Halbjahreszahlen von 118 auf 123 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst John Ennis rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem organischen Umsatzwachstum von etwa 7,5 Prozent im zweiten Quartal, was weitgehend der Konsensschätzung von Visible Alpha entspreche. Zudem geht er davon aus, dass der Nahrungsmittelhersteller sein entsprechendes Jahresziel anheben werde./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.