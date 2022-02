Goldman hebt Ziel für Nemetschek auf 91 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek nach Jahreszahlen von 90 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla aktualisierte unter Verweis auf besser als erwartet ausgefallene Zahlen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) nun seine Schätzungen für den auf die Baubranche spezialisierten Softwareanbieter. Zur Vorlage der endgültigen Zahlen am 22. März dürfte der Fokus auf der Wachstumsdynamik der einzelnen Segmente liegen, den Zielen für 2022, dem Nachfrageumfeld sowie dem Wandel hin zu Abonnements und der Zukaufsstrategie, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie zudem schrieb./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 15:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.