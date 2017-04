Goldman hebt Ziel für Morphosys auf 55 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys von 53 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er habe seine Schätzungen für das Biotech-Unternehmen an die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr und an die jüngsten Aussagen zum Ausblick angepasst, schrieb Analyst Tim Woodward in einer Studie vom Montag zur europäischen Pharmabranche. Er sieht nun auch bessere Erfolgschancen als bisher für das Alzheimer-Medikament Gantenerumab, das Morphosys zusammen mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche entwickelt. Zudem beinhalten seine Gewinnschätzungen eine mögliche Meilenstein-Zahlung für den monoklonalen Antikörper MOR-208, falls Morphosys einen Partner dafür findet./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.