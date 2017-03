Goldman hebt Ziel für Lufthansa auf 11,60 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Lufthansa-Aktie nach Zahlen von 9,87 auf 11,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen.Analyst Daniil Fedorov verwies in einer Studie vom Dienstag auf die verbesserten Trends bei den Langstrecken sowie eine gute Kostenentwicklung und hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis für die Fluggesellschaft an. Für das Wachstum im laufenden Jahr bleibt er aber vorsichtig./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.