Goldman hebt Ziel für LVMH auf 845 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 805 auf 845 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterhersteller habe solide Jahreszahlen ausgewiesen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie betonte die deutliche Wachstumsbeschleunigung im Segment Mode- und Lederwaren (F&L) im Schlussquartal mit einem Plus von 51 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2019./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.