Goldman hebt Ziel für LEG Immobilien auf 85,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG Immobilien nach Geschäftszahlen von 82,20 auf 85,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Resultate des Immobilienkonzerns deuteten darauf hin, dass sich die Kapitalrendite 2016 weiter verbessert habe, was das Aufwärtspotenzial der Aktie stütze, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Studie vom Dienstag. Er räumt LEG allerdings kaum mehr Luft nach oben ein als der europäischen Branche./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.