Goldman hebt Ziel für Intel auf 39 US-Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel von 36 auf 39 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Als Ergebnis einer aktuellen Analyse des PC-Marktes habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie und das Kursziel für den Chiphersteller nach oben korrigiert, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Dies ändere jedoch nichts an seinem neutralen Votum zur Aktie./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.