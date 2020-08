Goldman hebt Ziel für Infineon auf 24 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 22,50 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Nach dem Abschluss der Übernahme von Cypress durch Infineon habe er die Schätzungen um deren künftige Beiträge erweitert, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weil das konjunkturelle Umfeld auch im zweiten Halbjahr schwierig bleiben dürfte, bleibe er für die Aktie neutral eingestellt./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 12:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.