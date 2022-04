Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 13,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des spanischen Versorgers in den Jahren 2023 bis 2026 nach oben. Dies reflektiere stärkere Erträge im Netzwerkgeschäft und höhere Strompreise./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 13:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.