Goldman hebt Ziel für H&M auf 130 Kronen - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 120 auf 130 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Geringere Rabatte und niedrigere Betriebskosten hätten dazu geführt, dass der schwedische Modehändler nun nach vorläufigen Ergebnissen für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal auf einen überraschend hohen Vorsteuergewinn komme, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Edwards erhöhte entsprechend seine Gewinnprognosen. Allerdings seien die Erlöse weiter zurückgegangen./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.