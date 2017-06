Goldman hebt Ziel für Fraport auf 80 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Der Frankfurter Flughafenbetreiber dürfte von einem starken Passagierwachstum profitieren, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Infrastruktur-Branchenstudie vom Mittwoch. Creuset verwies auf den Ausbau des Ryanair-Angebots in Frankfurt. Insgesamt bevorzuge er aber die Betreiber von Mautstraßen gegenüber den Flughafenbetreibern./das/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.