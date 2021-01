Goldman hebt Ziel für Facebook auf 355 Dollar - 'Buy'

Finanztrends Video zu Facebook A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 330 auf 355 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassenDas Online-Netzwerk habe im Schlussquartal 2020 die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Ungeachtet der weiter bestehenden Unsicherheiten über mögliche Regulierungsmaßnahmen dürften sich die beschleunigte Umsatzentwicklung und die intensivere Nutzung durch die Mitglieder fortsetzen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.