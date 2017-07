Goldman hebt Ziel für Facebook auf 205 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen für das zweite Quartal von 180 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Sie gewinne an Vertrauen, dass das soziale Netzwerk seine Potenziale auf längere Sicht in Geld ummünzen kann, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Freitag. Ihre Gewinnschätzungen je Aktie passte sie vor allem wegen einer guten Margenentwicklung und Steuervorteilen nach oben an./tih/stb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.