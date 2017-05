Goldman hebt Ziel für Facebook auf 180 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Facebook von 162 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das soziale Netzwerk habe im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch den Werbeerlösen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Donnerstag. Die Expertin passte daraufhin ihre Schätzungen für den Umsatz und den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018 nach oben an./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.