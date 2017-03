Goldman hebt Ziel für Evonik auf 26 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum vierten Quartal von 21 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen.Der Gewinn (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe die unternehmenseigene Zielvorgabe leicht übertroffen, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Mittwoch. In Erwartung steigender Preise im Segment Performance Materials habe er seine Ebitda-Prognose für 2017 um 8 Prozent erhöht. Die im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Bewertung sei wegen der schwächren Cashflow-Entwicklung aber nicht gerechtfertigt./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.