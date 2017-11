Goldman hebt Ziel für Eon auf 11,80 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 11,00 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Energieversorger könnte seine Verschuldung dank der Kapitalerhöhung im März, der Rückzahlung der Atomsteuer, Einnahmen durch den Verkauf von Unternehmensteilen und Rücklagen für die Stilllegung von Atomkraftwerken deutlich senken, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag. Der dadurch entstehende Spielraum in der Bilanz entspreche etwa 90 Cent je Aktie oder 8 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung. Die weiter geltende Kaufempfehlung für die Aktie begründete Gandolfi mit der daraus resultierenden Gewinndynamik, dem Aufwärtspotenzial für die Dividenden und die strukturelle Attraktivität des Unternehmens./gl/tih Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.