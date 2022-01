Goldman hebt Ziel für Eni auf 16 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni in einem Ausblick auf die Ölbranche im Jahr 2022 von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Öl- und Gasunternehmen dürften 2022 gut abschneiden, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie und rechnet mit positiven Gewinnüberarbeitungen. Unter anderem verwies er in diesem Zusammenhang auch auf beschleunigte Aktienrückkäufe und wachsende CO2-arme Geschäfte. Eni wandele sich derzeit zu einem Unternehmen mit höheren Renditen, angetrieben durch Explorationserfolge, Veräußerungen und eine starke Pipeline von Projektstarts./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.