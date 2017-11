Goldman hebt Ziel für Enel auf 6,20 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel nach einem Investorentag von 6,10 auf 6,20 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Die positive Gewinnentwickung dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im darauf folgenden Jahr könne sich das Gewinnwachstum dank einer verbesserten Bilanz sogar noch beschleunigen. Gandolfi hob seine Schätzungen für den Nettogewinn von 2019 bis 2021 moderat an./bek/gl Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.