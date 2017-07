Goldman hebt Ziel für Enel auf 6,10 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 5,70 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen.Durch Aufspaltungen, die Veräußerung von Unternehmensteilen, Anpassungen der Geschäftsportfolios und Fusionen sowie eine Vereinfachung der Unternehmensstrukturen könnten die europäischen Energieversorger erhebliche Werte freisetzen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Anleger könnten am besten mit den Aktien von RWE, Enel und Eon auf diese Entwicklung wetten./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.