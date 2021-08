Goldman hebt Ziel für Easyjet auf 1200 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet nach Quartalszahlen von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach diesen erhöhte Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Billigfliegers für die Jahre 2022 bis 2024 im Schnitt um ein Prozent./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.