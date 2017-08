Goldman hebt Ziel für Dürr auf 68 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen.Analyst Jack O'Brien hob seine Schätzungen für den Anlagenbauer nach dem Bericht zum zweiten Quartal etwas an. Das organische Wachstum der Tochter Homag habe zugelegt, schrieb er in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf die Preise und den Auftragseingang im Autogeschäft bleibt der Experte aber vorsichtig./ag/zb Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.