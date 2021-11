Goldman hebt Ziel für Diageo auf 4650 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Finanztrends Video zu Diageo



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo nach einer Umfrage der Bank unter Spirituosengroßhändlern in den USA von 4200 auf 4650 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Großhändler seien in der Lage, unabhängige und zukunftsorientierte Ansichten über die wichtigsten Trends auf dem Spirituosenmarkt zu liefern, lange bevor diese in den rückwärts gerichteten Branchendaten sichtbar würden, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich konstatierte er nach der Befragung, dass das Preisumfeld sehr positiv sei sowie darauf, dass Diageo 41 Prozent des Umsatzes in den USA erwirtschafte./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.